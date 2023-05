Venus Williams (42) doet mee in Rosmalen en speelt voor het eerst in Nederland

Delen via E-mail

Venus Williams neemt volgende maand deel aan de Libéma Open in Rosmalen. De zevenvoudig Grand Slam-winnares heeft dinsdag een wildcard gekregen voor het toernooi, waardoor ze op 42-jarige leeftijd voor het eerst in Nederland gaat tennissen.

De deelname van Williams aan het grastoernooi komt als een grote verrassing. De Amerikaanse stond sinds begin januari buitenspel met een hamstringblessure. Williams is inmiddels gezakt naar de 701e plek van de wereldranglijst en wist de laatste jaren maar weinig wedstrijden te winnen.

De voormalige nummer één van de wereld speelde op 8 januari haar laatste duel tijdens het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland. Toen verloor ze in de tweede ronde met 6-3, 2-6 en 5-7 van de Chinese Zhu Lin.

Het laatste Grand Slam-toernooi van Williams was de Australian Open van 2022, waar ze in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Ze heeft (nog) geen wildcard gekregen voor Wimbledon. Williams won het Grand Slam-toernooi in Londen, dat op 3 juli begint, liefst vijf keer.