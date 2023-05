Nét geen unieke comeback voor Boston Celtics: Miami Heat naar NBA Finals

Boston Celtics heeft maandagavond (lokale tijd) naast een bijzondere finaleplek in de NBA gegrepen. De ploeg van coach Joe Mazzulla verloor in eigen huis met 84-103 van Miami Heat, dat zich daarmee wél voor de NBA Finals plaatste.

De Celtics verloren de eerste drie ontmoetingen van de best-of-sevenserie en knokten zich in de afgelopen dagen terug tot 3-3. Zondag werd met een overwinning in de allerlaatste seconde (103-104) een zevende wedstrijd afgedwongen.

In dat zevende duel ging het dus alsnog mis voor de zeventienvoudig kampioen. Hadden de Celtics het wél gered, dan was dat uniek geweest: een 3-0-achterstand in een best-of-sevenserie kwam 150 keer eerder voor en nog nooit slaagde een club erin om alsnog te winnen.

Jimmy Butler nam Miami Heat net als in de afgelopen weken bij de hand. Hij leidde zijn ploeg met 28 punten, 7 rebounds en 6 assists naar de beslissende zege. Caleb Martin was met 26 punten, 10 rebounds en 3 assists ook van grote waarde.

Het Miami Heat van coach Erik Spoelstra staat voor de zevende keer in de NBA Finals en mag dromen van de vierde titel in de clubhistorie. De finale werd gewonnen in 2006, 2012 en 2013, tegenover nederlagen in 2011, 2014 en 2020.

De tegenstander in de finale is Denver Nuggets, dat onlangs Los Angeles Lakers en LeBron James versloeg. De Nuggets stonden nog nooit in de eindstrijd. De eerste ontmoeting is donderdagavond.

