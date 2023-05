Basketballers Leiden bekronen sensationele comeback in slotfase met landstitel

De basketballers van ZZ Leiden hebben maandag de landstitel veroverd na een bizarre slotfase in de finale. De ploeg van coach Douglas Spradley was in de vijfde en beslissende wedstrijd in de play-offs met 82-81 nipt sterker dan Donar uit Groningen.

Leiden stond vrijwel de hele wedstrijd achter. Op het hoogtepunt was de achterstand maar liefst zestien punten. Door twee rake vrije worpen van Thomas Rutherford in de slotminuut kwam Leiden alsnog op voorsprong en was de landstitel een feit.

Een vijfde wedstrijd was nodig omdat Leiden afgelopen zaterdag in Groningen de stand in de play-offs gelijk had getrokken naar 2-2. In de vier wedstrijden had steeds de uitspelende ploeg gewonnen. In de Vijf Meihal in Leiden leek het opnieuw die kant op te gaan.

Donar nam meteen een kleine voorsprong en hield die ook vast. Halverwege stonden de Groningers met 36-28 voor. In het laatste kwart liepen de bezoekers zelfs uit naar 77-61. Daarna raakte vooral Luuk van Bree op schot met meerdere rake driepunters. Bij Donar werden ze steeds slordiger en ZZ Leiden kwam terug tot op twee punten.