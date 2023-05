Hockeysters Amsterdam volgen onttroond Den Bosch op als landskampioen

De hockeysters van Amsterdam hebben zich maandag voor de 21e keer in de geschiedenis tot landskampioen gekroond. De hoofdstedelingen wonnen na shoot-outs de allesbeslissende return om de landstitel van SCHC, nadat de teams in de reguliere speeltijd net als zaterdag in de eerste wedstrijd op 2-2 waren blijven steken.

SCHC kwam in eigen huis nog op voorsprong dankzij een doelpunt van Laurien Leurink. Lang konden de Bilthovenaren niet genieten van de 1-0, want Fay van der Elst schoot nog voor rust de gelijkmaker binnen.

Direct na de pauze miste Amsterdam een strafbal (paal), maar kort daarna viel toch de 1-2 via Stella van Gils. Vier minuten voor tijd maakte Pien Dicke met een fraaie tip-in gelijk, waardoor er shoot-outs om de landstitel genomen moesten worden. Die nam Amsterdam veel beter dan SCHC, dat drie keer miste.

Het is voor Amsterdam de eerste landstitel sinds 2019. Daarna werd Den Bosch telkens landskampioen. De Brabanders werden in de halve finales verrassend uitgeschakeld door Amsterdam, dat met de 21e titel Den Bosch evenaart als recordkampioen.

SCHC moet door de nederlaag in de finale nog langer wachten op de eerste landstitel in de geschiedenis. De club uit Bilthoven doet al vijftien jaar een gooi naar de landstitel en eindigde dit seizoen zelfs bovenaan in de reguliere competitie, maar staat weer met lege handen.