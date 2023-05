Hockeyers Pinoké verrassen Bloemendaal en pakken historische landstitel

De hockeyers van Pinoké zijn maandag op sensationele wijze voor het eerst in de geschiedenis landskampioen geworden. De club uit Amstelveen verraste met een 0-4-zege bij titelverdediger Bloemendaal in de tweede wedstrijd om de landstitel. Bij de vrouwen werd Amsterdam kampioen.

Zaterdag eindigde de eerste wedstrijd tussen Pinoké en Bloemendaal in het Amsterdamse Bos nog onbeslist (1-1). Op 't Kopje in Bloemendaal leek het daar de hele wedstrijd niet op uit te draaien. Pinoké was veruit de betere partij en dat resulteerde op slag van rust in een terechte voorsprong. Marlon Landbrug was de doelpuntenmaker.

Bloemendaal zette na rust aan. Even leek de club via Casper van der Veen op 1-1 te komen, maar de videoscheidsrechter keurde de treffer af omdat de bal vlak daarvoor op het lijf van Roel Bovendeert was gekomen. In het laatste kwart sloeg Pinoké met drie goals genadeloos toe.

Zo pakte Pinoké op sensationele wijze de eerste landstitel in de geschiedenis. De 'Steekneuzen' verzekerden zich pas op de laatste speeldag van de Hoofdklasse van een plek in de play-offs om de landstitel. Daarin verrasten ze al met een zege op Kampong in de halve finales. Kampong eindigde bovenaan in het reguliere seizoen.

Voor Bloemendaal komt er een einde aan een hegemonie. De zeventienvoudig landskampioen veroverde de laatste drie landstitels. In 2020 werd vanwege de coronamaatregelen geen kampioen aangewezen.

De hockeysters van Amsterdam kroonden zich voor het eerst sinds 2019 tot kampioen. Foto: Pro Shots

Amsterdam verslaat SCHC in thriller

Eerder op de dag kroonden de hockeysters van Amsterdam zich voor de 21e keer in de geschiedenis tot landskampioen. De hoofdstedelingen wonnen na shoot-outs de allesbeslissende return om de landstitel van SCHC, nadat de teams in de reguliere speeltijd net als zaterdag in de eerste wedstrijd op 2-2 waren blijven steken.

SCHC kwam in eigen huis nog op voorsprong dankzij een doelpunt van Laurien Leurink. Lang konden de Bilthovenaren niet van de 1-0 genieten, want Fay van der Elst schoot nog voor rust de gelijkmaker binnen.

Direct na de pauze miste Amsterdam een strafbal (paal), maar kort daarna viel toch de 1-2 via Stella van Gils. Vier minuten voor tijd maakte Pien Dicke met een fraaie tip-in gelijk, waardoor er shoot-outs om de landstitel genomen moesten worden. Die nam Amsterdam veel beter dan SCHC, dat drie keer miste.

Het is voor Amsterdam de eerste landstitel sinds 2019. Daarna werd Den Bosch telkens landskampioen. De Brabanders werden in de halve finales verrassend uitgeschakeld door Amsterdam, waardoor ze voor het eerst sinds 1997 in de finale ontbraken. Met de 21e titel evenaart Amsterdam Den Bosch als recordkampioen.