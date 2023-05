Van Kalmthout baalt van dure fout in Indy 500: 'Zat zoveel meer in'

Rinus van Kalmthout kijkt met een slecht gevoel terug op de Indy 500. De Nederlander streed zondag lang mee om een topnotering, maar werd ver teruggeworpen door een drive-throughpenalty.

Van Kalmthout werd bestraft, omdat hij bij het uitrijden van de pits tegen concurrent Álex Palou aan reed. De Hoofddorper viel terug naar de 28e plaats en eindigde na een inhaalrace nog als tiende.

"Het was ontzettend zonde, want zonder die fout hadden we continu in de voorste regionen kunnen strijden", zegt Van Kalmthout, die van de tweede plaats was gestart en in de beginfase aan de leiding reed.

"We zaten er goed bij. In de eerste twee runs kon ik meestrijden om de koppositie en hield ik me voornamelijk bezig met het besparen van brandstof. De wagen was goed, al had ik hier en daar een beetje last van vibraties."

Daarna volgde het incident met Palou. "Uiteindelijk heb ik me vanaf plek 28 teruggeknokt naar voren en ben ik zeer tevreden met de snelheid, maar een fout in deze wedstrijd wordt nu eenmaal afgestraft."

Van Kalmthout stelde in een hectische slotfase in elk geval nog een plaats in de top tien veilig. "Onder de streep ben ik trots op de manier waarop ik me naar voren heb geknokt. Maar ik baal van die ene fout, want er zat vandaag zoveel meer in."

De Amerikaan Josef Newgarden won de race op de Indianapolis Motor Speedway.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.