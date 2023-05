Van Kalmthout eindigt in top tien in chaotische Indy 500, race ontsnapt aan drama

Rinus van Kalmthout is zondag bij een chaotische editie van de Indianapolis 500 als tiende geëindigd. De Nederlander ging meerdere malen aan de leiding, maar zakte terug na een incident in de pitsstraat. De Amerikaan Josef Newgarden won de race, die in de slotfase aan een drama ontsnapte.

'VeeKay' startte vanaf de tweede plaats en nam de eerste plaats al snel over van polesitter Álex Palou. De Spanjaard heroverde een ronde later de kop weer, waarna het vooraan continu stuivertje wisselen was.

Een neutralisatie bleef lange tijd uit. Dat gebeurde na 92 rondes voor het eerst door een crash van Sting Ray Robb. Vervolgens ging een groot deel van het veld naar de pits, waar een opmerkelijk incident plaatsvond. Bij het uitrijden tikte Van Kalmthout Palou in de muur.

Even later werd de Hoofddorper bestraft met een drive through penalty, waardoor hij terugviel naar de 28e plaats. 'VeeKay' begon aan een inhaalrace en werkte zich langzaam op naar voren.

Band vliegt net over publiek heen

Een stevige crash bleef lang uit, maar zeventien rondes voor het einde ging het mis. Felix Rosenqvist raakte de muur en spinde, waarna Kyle Kirkwood over de kop ging.

Kirkwood bleef ongedeerd, maar er vloog wel een band over het hek. Die kwam wonder boven wonder niet in het publiek terecht, maar knalde op een auto. Daarbij vielen geen gewonden.

Bij de herstart acht ronden voor het einde begon Van Kalmthout als negende omdat drie coureurs uit de top vijf even daarvoor een pitstop maakten. Het duurde slechts een ronde voordat het weer misging. Ditmaal spinde Patricio O'Ward en raakte hij de muur.

Ook bij de volgende herstart vier rondes voor de finish volgde meteen een crash, waarna de race opnieuw werd stilgelegd. Uiteindelijk moest nog één ronde worden gereden en daarin nam Newgarden in een bloedstollende ontknoping de koppositie over van Marcus Ericsson en won de 107e editie. Santino Ferrucci maakte het podium compleet.