Spanjaard Larrazábal wint KLM Open, Caron beste Nederlandse golfer

Pablo Larrazábal heeft zondag het KLM Open op zijn naam geschreven. De Spaanse golfer ging op de baan in Cromvoirt als leider de slotronde in en gaf de voorsprong niet meer uit handen.

Rowin Caron was de beste Nederlander. Na een laatste ronde van 70 kwam hij uit op 281 slagen en eindigde daarmee als gedeeld achtste. Lars Meijel had een goede slotronde van 68 slagen. Met een totaal van 283 slagen steeg hij 32 plaatsen naar plek zestien.

Joost Luiten moest terrein prijsgeven na een slotronde van 73. Met 284 slagen werd hij gedeeld 21e. In 2013 en 2016 was Luiten nog de beste op het KLM Open. Beide edities werden op een andere baan gespeeld, in respectievelijk Zandvoort en Spijk.