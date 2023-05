Roeister Florijn grijpt met overmacht Europese titel in Slovenië

Karolien Florijn heeft zondag bij de EK roeien in Slovenië goud gewonnen in de skiff. De skiffeuse had bij de finish een straatlengte voorsprong op haar concurrenten. Nederland won ook zilver bij de vrouwen twee-zonder en mannen vier-zonder.

Regerend wereldkampioen Florijn was voorafgaand aan de race de topfavoriet voor de titel. De 25-jarige roeister was bij de start goed weg en had meteen een kleine voorsprong.

In de rest van de wedstrijd nam ze afstand van haar concurrenten. De Zwitserse Aurelia-Maxima Katharina Janzen (zilver) kon het tempo van de Nederlandse skiffeuse niet bijbenen.

De dochter van tweevoudig olympisch kampioen Ronald Florijn had bij de finish meer dan een bootlengte voorsprong op de rest van het veld. De Servische Jovana Arsic veroverde het brons.

Vrouwen twee-zonder winnen met Nederlands record EK-zilver

De vrouwen twee-zonder en mannen vier-zonder veroverden eerder op de dag een zilveren medaille. Guus Mollee, Nelson Ritsema, Olav Molenaar en Gert-Jan van Doorn moesten alleen Groot-Brittannië voor zich dulden.

Ymkje Clevering en Veronique Meester verbeterden met een tijd van 06.57,56 het Nederlands record. De Nederlandse vrouwen scherpten de nationale toptijd uit 2017 aan. Toen roeiden Claudia Belderbos en Chantal Achterberg op de wereldbeker in Belgrado naar een tijd van 06.59,59.

Clevering en Meester gingen na 500 meter aan de leiding, maar in de laatste 200 meter ging Roemenië voorbij aan de Nederlandse vrouwen. Het verschil tussen de boten was slechts een seconde. Spanje veroverde het brons.

De Nederlandse mannen vier-zonder schoven na 500 meter naar de tweede plek en hielden de resterende 1.500 meter knap stand in het Meer van Bled. Mollee, Ritsema, Molenaar en Van Doorn roeiden naar de tweede plek in 05.52,24.