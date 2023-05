Badr Hari gaat toch door met kickboksen en keert in september terug in de ring

Badr Hari keert op 9 september terug in de ring. De Amsterdamse kickbokser, die na zijn vorige partij liet weten dat hij overwoog om te stoppen, doet dan mee aan GLORY 88 in Parijs.

Vorig jaar oktober kwam Hari voor het laatst in actie. De Nederlandse Marokkaan verloor toen in het GelreDome van Alistair Overeem en leed zijn zevende nederlaag op rij.

Hari staat tegen McSweeney voor de 126e keer in zijn carrière in de kickboksring. Hij boekte 106 overwinningen, waarvan 92 op knock-out. Inmiddels is 'The Golden Boy' al sinds 2015 zonder zege.