Bol loopt in eerste wedstrijd van outdoorseizoen naar zege en beste seizoenstijd

Femke Bol heeft zaterdag haar eerste wedstrijd van het outdoorseizoen gewonnen. De Amersfoortse was in het Belgische Oordegem de sterkste op de 400 meter horden en zette meteen de beste prestatie van het jaar neer.

De 23-jarige Bol kwam tot een tijd van 53,12 en liet de concurrentie daarmee ver achter zich. De Finse Viivi Lehikoinen eindigde op ruim twee seconden (55,35) als tweede.

Bol is net hersteld van een hamstringblessure. "Ik heb drie weken geleden een kleine blessure gehad aan mijn hamstring. Dat was niet ideaal", vertelde ze dinsdag. "Ik heb even iets minder op horden kunnen trainen dan ik wilde, maar het voelt nu allemaal goed."

Volgende week vrijdag is Bol van de partij bij de Diamond League in Florence. Twee dagen later komt ze in actie bij de FBK Games in Hengelo, al kiest ze daar niet voor de 400 meter horden. De 400 meter past dan beter in haar schema.

Na de FBK Games zal Bol niet veel 400 meters meer lopen. De 400 meter horden heeft dan prioriteit, met het oog op de WK in Boedapest in augustus. Na olympisch brons (2021) en WK-zilver (2022) gaat ze in de Hongaarse hoofdstad voor de wereldtitel.