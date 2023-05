Luiten zakt uit top tien KLM Open: 'Maar ik geloof absoluut nog in goed resultaat'

Joost Luiten is zaterdag op de derde dag van het KLM Open uit de top tien gezakt. De Zuid-Hollander noteerde in Cromvoirt een ronde van 72 slagen en staat nu vijftiende. Rowin Caron steeg twee plaatsen en staat op gelijke hoogte met Luiten.

"Ik sloeg de ballen niet dichtbij genoeg. Dan wordt het vrij lastig", zei Luiten na afloop. "Ik geloof absoluut nog in een goed resultaat, want als de putts morgen vallen, kan ik hier zeker heel laag gaan. Ik hoop dat ik het kan laten zien aan het publiek, want de support hier is fantastisch."