Roeister Oldenburg bekroont revalidatie na zwaar fietsongeluk met EK-brons

Marloes Oldenburg heeft zaterdag haar revalidatie na een zwaar mountainbikeongeluk bekroond met een medaille bij de EK in het Sloveense Bled. De Groningse won brons met de vrouwen vier zonder.

Nederland ging na 500 meter aan de leiding, maar in de resterende 1.500 meter gingen Roemenië (goud) en Groot-Brittannië (zilver) voorbij aan de ploeg van Oldenburg, Benthe Boonstra, Hermine Catherine Drenth en Tinka Offereins. Denemarken was nipt langzamer dan Nederland.

Voor Oldenburg heeft de medaille een speciale betekenis. De roeister brak in oktober twee nekwervels en beschadigde ook haar halsslagader tijdens een mountainebiketocht in Oostenrijk. Een paar dagen daarvoor had ze nog twee zilveren WK-medailles gewonnen.

Een loodzware revalidatie volgde voor Oldenburg. Ze kon aanvankelijk niet lopen, eten en zitten. "Zelfs huilen deed pijn", zei de roeister onlangs in gesprek met NU.nl. "Ik realiseerde me: als ik had bewogen, dan was het misschien wel voorbij geweest."