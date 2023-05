Fury daagt Joshua uit voor 'Battle of Britain': 'Dit gevecht wil iedereen zien'

Bosker Tyson Fury heeft Anthony Joshua uitgedaagd voor een gevecht om de wereldtitel zwaargewicht in de WBC. De Engelse wereldkampioen heeft een contractvoorstel naar zijn landgenoot gestuurd.

De 'Battle of Britain' zou in september in Wembley moeten plaatsvinden. Fury is de regerend wereldkampioen nadat hij in december vorig jaar zijn landgenoot Dereck Chisora in Londen versloeg. Het was voor Fury zijn zesde wereldtitel.