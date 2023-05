Griekspoor zondag al in actie op Roland Garros, tegenstander nog niet bekend

Tallon Griekspoor komt zondag in actie op de openingsdag van Roland Garros, zo is vrijdag bekendgemaakt. De Nederlander treft in de eerste ronde een speler uit het kwalificatietoernooi en het is nog niet bekend wie dat wordt.

De 26-jarige Griekspoor deed deze week mee aan het graveltoernooi van Genève, maar hij trok zich terug met een enkelblessure. Dat deed de mondiale nummer 39 uit voorzorg, zo maakte hij later bekend.

De vraag is wel hoe fit Griekspoor begint aan het tweede Grand Slam-toernooi van dit jaar, nadat hij op de Australian Open tot de derde ronde is gekomen. In 2022 debuteerde Griekspoor op Roland Garros en haalde hij de tweede ronde.

Als Griekspoor ook dit jaar de tweede ronde haalt, treft hij de winnaar van de partij tussen de Belg David Goffin en de als dertiende geplaatste Hubert Hurkacz uit Polen.

Carlos Alcaraz is als eerste geplaatst op Roland Garros. Foto: AFP

Van de Zandschulp komt maandag of dinsdag in actie

Botic van de Zandschulp speelt op maandag of dinsdag in de eerste ronde en ook hij treft een qualifier. Van de Zandschulp (ATP-30) is als 25e geplaatst in Parijs, waardoor hij in de eerste twee ronden geen geplaatste speler kan treffen.

In de derde ronde wacht hem mogelijk een duel met Casper Ruud (ATP-4), de verliezend finalist van 2022. De Noor verloor toen van Rafael Nadal, die dit jaar ontbreekt door een blessure.