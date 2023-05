Badmintonsters kruipen uitgeput over de grond na zelden vertoonde rally

De toeschouwers van badmintontoernooi Malaysia Masters in Kuala Lumpur kregen donderdag (lokale tijd) een zelden vertoonde rally voorgeschoteld. Bij een vrouwendubbelwedstrijd werd de shuttle liefst 211 keer over en weer geslagen. Het is onduidelijk of dit een record is.

De Maleisische vrouwen Thinaah Muralitharan en Pearly Tan namen het in Kuala Lumpur op tegen de Japanse vrouwen Rena Miyaura en Ayako Sakuramoto. In de derde set vond er een rally van maar liefst 211 slagenwisselingen plaats.

Het duurde uiteindelijk ruim drie minuten voordat het Maleisische duo het punt wist te pakken. Dit werd gevierd als een overwinning. Muralitharan gooide uit vreugde haar racket in de lucht, terwijl haar maatje Tan zich uitgeput op de grond liet vallen. Aan de andere kant van het net deed Sakuramoto hetzelfde. Het publiek gaf een staande ovatie.

"Het winnen van de rally voelde als het winnen van de wedstrijd", vertelde Muralitharan na afloop. "Ik was zó opgelucht dat het eindelijk voorbij was, want het was vermoeiend en we wilden gewoon dat het snel zou eindigen. Toen het voorbij was, had ik echt een pauze nodig. Ik gooide met mijn racket in de lucht om wat rust te krijgen."

Muralitharan en Tan wonnen niet alleen het punt, maar uiteindelijk ook de wedstrijd: 21-17, 18-21 en 21-19. Daarmee plaatsten de Maleisische vrouwen zich voor de kwartfinales.

Het is onduidelijk of een rally van 211 slagen ooit eerder is vertoond. Vorig jaar op de Korea Open werd de shuttle bij een vrouwendubbelwedstrijd 195 keer over en weer geslagen. De wereldbadmintonbond sprak toen van een record. In het mannenenkelspel staat een rally van 108 slagen genoteerd in het Guinness Book of Records. In het vrouwenenkelspel is dit aantal 73.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.