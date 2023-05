Pattinama-Kerkhove strandt in kwalificaties en ontbreekt weer op Roland Garros

Lesley Pattinama-Kerkhove is er woensdag opnieuw niet in geslaagd zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Nederlandse verloor in de tweede kwalificatieronde in drie sets van de Russin Elina Avanesyan: 6-3, 4-6 en 6-3.

Pattinama-Kerkhove kon in de eerste twee sets nog goed mee met het niveau van Avanesyan, de nummer 134 van de wereld. De Nederlandse, die 73 plekken lager op de wereldranglijst staat, moest in de derde set alsnog afhaken. Haar tegenstander liep snel uit tot 4-0 en speelde de partij eenvoudig uit.

Door het verlies slaagde de 31-jarige Pattinama-Kerkhove er ook bij haar zevende poging niet in het hoofdtoernooi van Roland Garros te bereiken. De Zeeuwse stond wel al vier keer op een Grand Slam, waarvan drie keer op Wimbledon.

Arantxa Rus is na de uitschakeling van Pattinama-Kerkhove de enige Nederlandse vrouw die die nog kans maakt om deel te nemen aan Roland Garros. De nummer 87 van de wereldranglijst neemt het later op woensdag in de tweede kwalificatieronde op tegen de Tsjechische Barbora Palicová (WTA-210).

Bij een overwinning op Palicová moet Rus nog één kwalificatieronde overleven. De 32-jarige Rus was op basis van haar plek op de wereldranglijst lange tijd automatisch geplaatst voor de Grand Slams. Maar doordat ze wegzakte op de wereldranglijst, moet ze nu ook kwalificaties spelen.