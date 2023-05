De Jong staat na zege in kwalificaties Garros op drempel Grand Slam-debuut

Jesper de Jong is nog maar één zege verwijderd van zijn Grand Slam-debuut. De 22-jarige Haarlemmer won woensdag in de tweede kwalificatieronde van Roland Garros in twee sets van de Slowaak Norbert Gombos. Bij de vrouwen was er woensdag wisselend succes voor de Nederlanders.

De 22-jarige De Jong begon slecht aan zijn partij met het verlies van zijn service. De nummer 195 van de wereld herpakte zich en serveerde bij een 5-3-stand de eerste set uit.

In de tweede set ging het lang gelijk op, maar De Jong had het beste eindschot. Na een uur en drie kwartier spelen benutte hij zijn eerste matchpoint (6-3 en 7-5).

De Jong was nog niet eerder actief in het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi. In de laatste voorronde stuit onze landgenoot op Hamad Medjedovic uit Servië, de nummer 168 van de wereld.

Bij de mannen zijn Botic van de Zandschulp en de met een enkelblessure kwakkelende Tallon Griekspoor al zeker van een plek in het hoofdschema.

Rus blijft in de race voor hoofdtoernooi

Bij de vrouwen drong Arantxa Rus woensdag door tot de laatste kwalificatieronde door de Tsjechische Barbora Palicová te verslaan met 6-3 en 6-4.

De nummer 113 van de wereld duelleert in de laatste voorronde met de Indische Ankita Raina (WTA-212) of Moyuka Uchijima (WTA-145) uit Japan. Rus bereikte in 2012 de vierde ronde in Parijs.

Eerder op de dag viel het doek voor Lesley Pattinama-Kerkhove. Onze landgenote moest haar meerdere erkennen in de Russin Elina Avanesyan: 3-6, 6-4 en 3-6.