Herstelde Bol verwacht nog geen 'supertijden' in eerste weken van seizoen

Femke Bol denkt dat ze in de eerste weken van het outdoorseizoen nog geen toptijden zal lopen op de 400 meter horden. De Nederlandse is hersteld van een hamstringblessure en werkt aan een technische overgang. Die moet ervoor zorgen dat ze op de WK atletiek in Boedapest sneller loopt dan ooit tevoren.

"Ik heb drie weken geleden een kleine blessure gehad aan mijn hamstring. Dat was niet ideaal", vertelde Bol dinsdag op een persmoment in Arnhem. "Ik heb even iets minder op horden kunnen trainen dan ik wilde, maar het voelt nu allemaal goed."

De hordentrainingen zijn extra belangrijk voor Bol omdat ze haar looptechniek wil aanpassen. In plaats van vijftien passen gaat ze komende zomer veertien passen zetten tussen de horden.

"Dat is wennen, omdat ik anders uitkom. En ik moet soms met mijn mindere been over een horde heen. Morgen ga ik op de training voor het eerst een hele race lopen met veertien passen tussen de horden. Daar kijk ik naar uit. Maar het wordt pas echt interessant als ik het in wedstrijden ga proberen. Dan komt er adrenaline bij."

Bols eerste hordenwedstrijd dit outdoorseizoen is bij de Diamond League in Florence op 2 juni. Twee dagen later komt ze in actie bij de FBK Games in Hengelo, al kiest ze daar niet voor de 400 meter horden. De 400 meter past dan beter in haar schema.

Femke Bol vrijdag op een persmoment in Arnhem, waar ook Lieke Klaver aanschoof. Foto: ANP

'Ik ga niet ineens onder de 49 seconden lopen'

Doordat ze geen last meer heeft van haar hamstring kan Bol "zonder rem" lopen in Hengelo. Afgelopen winter noteerde ze indoor een wereldrecord op de 400 meter (49.26). Haar Nederlands record outdoor staat op 49,44, terwijl het wereldrecord outdoor sinds 1985 in handen is van de Duitse Marita Koch.

"Ik ga mijn best doen voor een mooie race in Hengelo. Dat zou prachtig zijn voor eigen publiek, maar ik ga echt niet ineens onder de 49 seconden lopen. Het seizoen is pas net begonnen."

Na de FBK Games zal Bol niet veel 400 meters meer lopen. De 400 meter horden heeft prioriteit, met het oog op de WK in Boedapest in augustus. Na olympisch brons (2021) en WK-zilver (2022) gaat ze in de Hongaarse hoofdstad voor de wereldtitel.