Lieke Klaver was overprikkeld na succesvol EK: 'Ik moest alleen maar huilen'

Lieke Klaver heeft de afgelopen maanden veel rust moeten nemen omdat ze overprikkeld was. De atlete stortte na de succesvolle EK indoor in Istanboel mentaal in. Maar na een "eng en interessant proces" voelt ze zich inmiddels sterker dan ooit.

Op 5 maart, de laatste dag van de EK, merkte de 24-jarige Klaver ineens dat er iets niet goed zat. Ze had net met de Nederlandse vrouwen goud gepakt op de 4x400 meter, nadat ze eerder op het toernooi voor het eerst een individuele EK-medaille (zilver op de 400 meter) had veroverd. Maar dat leidde niet tot euforie.

"We zaten die zondagavond met de Nederlandse ploeg gezellig aan tafel, maar het enige wat ik wilde was huilen", vertelde Klaver dinsdag in Arnhem bij een persmoment. "Vervolgens ging de ploeg naar het eindfeest, terwijl ik in mijn bed lag. Dat is vrij zeldzaam voor mij, kan ik je zeggen."

In de dagen na het toernooi bleek dat het vreemde gevoel bij Klaver geen incident was. "Thuis moest ik ook heel veel huilen. Mijn vriend vroeg: 'Ben je verdrietig?' Dat was niet zo, ik moest gewoon huilen. Geen idee waarom. Mijn concentratie en mijn geheugen waren ook niet goed. En sommige geluiden kon ik niet aan."

Lieke Klaver (rechts) tijdens het persmoment dinsdag in Arnhem. Ook Femke Bol schoof aan. Foto: ANP

'Mijn ademhaling was te hoog'

Toen Klaver zich een week na de EK weer op topsportcentrum Papendal meldde voor de training, bleek dat ze maatregelen moest nemen. Ze was overprikkeld, luidde de diagnose.

"We leven als topsporter altijd op een grens. Het is niet gek als je daar een keer overheen gaat, en dat was dus het geval. Na de EK in München van vorig jaar ben ik alleen maar doorgegaan. Ik heb geen rust genomen. En ik denk dat de EK in Istanboel de druppel waren. Dat is nu bijna drie maanden geleden."

In de hoop op herstel moest Klaver leren rust te nemen, want dat zit niet in haar aard. "Ik heb nooit goed kunnen rusten. Om een voorbeeld te noemen: in mijn vorige huis had ik een bank waar ik nooit op zat. Het was een soort sierbank. Ik was de hele dag druk bezig, zonder dat ik eigenlijk wist wat ik precies aan het doen was. Dat is nu anders. Ik moet om 16.00 uur op de bank gaan zitten. Even rust. Ook al voelt dat soms als moeten."

Klaver trainde de afgelopen maanden ook minder. En zelfs haar ademhaling veranderde. "Mijn ademhaling bleek standaard veel te hoog te zijn. Daardoor dacht mijn lichaam dat ik nog aan sporten was, terwijl ik al gestopt was. Tijdens dit persmoment let ik ook heel erg op mijn ademhaling. En ik ben heel benieuwd hoe ik me straks voel. Zo'n zaal met journalisten en fotografen... Misschien zorgt dat toch nog voor te veel prikkels bij me."

Lieke Klaver na de zilveren EK-race op de 400 meter. Foto: Getty Images

'Ik loop harder op trainingen'

Klaver voelt zich nu wel totaal anders dan pakweg twee maanden geleden. "Doordat ik heel bewust rust neem, heb ik energie over. Dat ben ik niet gewend. De crux is om die energie te behouden en niet toch weer allemaal dingen te gaan doen. En dat lukt aardig. Het was een eng en interessant proces, maar daardoor ken ik mezelf nu veel beter."

Klaver voelt zich ook sterker. De Noord-Hollandse, die vorig jaar op de WK in Eugene vierde werd op de 400 meter, heeft het zelfs over "beter dan ooit". En dat belooft wat voor het outdoorseizoen. In augustus wachten in Boedapest de WK, die voor Klaver het hoogtepunt van dit jaar moeten worden.

"Ik sta er nu beter voor dan ooit. Op trainingen loop ik harder en efficiënter dan ik eerder deed. Blijkbaar is rust uiteindelijk heel erg goed voor me."