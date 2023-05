Halep 'extreem geschokt' over manier waarop haar dopingzaak wordt behandeld

Simona Halep heeft uitgehaald naar de internationale tennisinstantie die haar dopingzaak behandelt. De tweevoudig Grand Slam-winnares beschuldigt de International Tennis Integrity Agency (ITIA) van het opzettelijk vertragen van haar hoorzitting.

"De instantie zegt publiekelijk het ene en doet privé het andere. Ik heb herhaaldelijk om mijn hoorzitting gevraagd, maar de ITIA stelde het voor de derde keer uit", schrijft Halep op Instagram. "Ik ben wederom extreem geschokt en teleurgesteld."

De 31-jarige Halep is al sinds oktober vorig jaar geschorst. De voormalig nummer één van de wereld testte in augustus 2022 positief op het verboden middel roxadustat. Vorige week startte de ITIA een tweede dopingzaak tegen Halep. Er werden afwijkende waarden vastgesteld in haar biologisch paspoort.

Ondertussen weet de Roemeense nog steeds niet waar ze aan toe is. De internationale tennisbond ITF wil op zondag 28 mei, de eerste dag van Roland Garros, een nieuwe poging doen om de hoorzitting door te laten gaan. "Wanneer houdt het op? Ik heb recht op een snelle hoorzitting", schrijft Halep. "Dit is in strijd met mijn rechten."

'Ik leef mijn ergste nachtmerrie'

Drie dagen geleden - na de bekendmaking van de nieuwe dopingzaak - reageerde Halep ook al in een verklaring. "Sinds oktober leef ik mijn ergste nachtmerrie", postte ze toen. "Niet alleen is mijn naam bezoedeld op de ergst mogelijke manier, ook focust de ITIA zich om onbegrijpelijke redenen constant op mij."

Haar coach Patrick Mouratoglou reageerde toen ook op de vertraging van de hoorzitting. "Vanaf dag één heeft de ITIA een dubbele agenda. Ik wil dat er een einde komt aan deze onvoorstelbare intimidatie."