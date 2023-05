LeBron James zaait twijfel over NBA-toekomst: 'Heb veel om over na te denken'

LeBron James heeft dinsdag laten weten dat hij twijfelt over zijn toekomst in de NBA. De 38-jarige sterspeler van Los Angeles Lakers zei na het mislopen van de finale dat hij langzaamaan het plezier begint kwijt te raken. Hij heeft nog een contract voor een jaar.

"Het gaat op dit punt in mijn carrière alleen nog om het winnen van titels. Ik haal niet echt voldoening meer uit overige wedstrijden. Die heb ik al genoeg gespeeld", zei James na de beslissende nederlaag tegen Denver Nuggets.

"Het wordt er niet leuker op voor me als ik niet in de finale sta. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik weet het niet. Eerlijk gezegd heb ik veel om over na te denken."

James en de Lakers gingen in de nacht van maandag op dinsdag voor de vierde keer in vier ontmoetingen onderuit tegen het Denver Nuggets van sterspeler Nikola Jokic. De Nuggets staan daardoor voor het eerst in de NBA-finale.

Afgelopen najaar verlengde James zijn aflopende contract nog met een jaar, met een optie op een extra seizoen. Het was pas de tweede keer in twaalf Conference League-finales dat hij naast de eindstrijd greep. Eerder gebeurde dat in 2009.

James werd vier keer kampioen

James stapte in 2018 over naar de Lakers en pakte in 2020 de titel met de club. Eerder werd de legendarische Amerikaan kampioen met Miami Heat (2012 en 2013) en Cleveland Cavaliers (2016).

Sinds dit seizoen is James de recordhouder in de NBA met de meeste gemaakte punten ooit in de competitie. In het verleden gaf hij aan graag met zijn zoon Bronny James op het hoogste niveau uit te komen.