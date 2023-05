Geen NBA-finale voor LeBron James na nieuw verlies tegen Nuggets van Jokic

Denver Nuggets heeft zich voor het eerst in de clubgeschiedenis geplaatst voor de NBA Finals. Absolute uitblinker Nikola Jokic hielp zijn ploeg met onder meer dertig punten aan een beslissende 111-113-zege tegen het Los Angeles Lakers van LeBron James.

Met de overwinning kwam de stand op een onoverbrugbare 4-0-stand in de finale van de Western Conference. Op 1 juni is Miami Heat of Boston Celtics de tegenstander in het eerste finaleduel.

James begon met de Lakers nog uitstekend aan de wedstrijd. De 38-jarige vedette maakte in de eerste helft 31 van zijn 40 punten, waardoor de thuisploeg halverwege 15 punten voorstond.

In de tweede helft stonden Jokic en zijn ploeggenoten op. De 28-jarige Serviër noteerde verder nog veertien rebounds en dertien assists, wat zijn achtste triple-double in de play-offs van dit seizoen betekende. Niemand deed hem dat ooit na in de NBA.

Nikola Jokic is het middelpunt na de vierde overwinning op Los Angeles Lakers. Foto: Getty Images

James liep finale één keer eerder mis

Het is een zeldzaamheid dat we LeBron James niet terugzien in de NBA Finals. De NBA-legende speelde zijn twaalfde Conference-eindstrijd en plaatste zich tot dit jaar alleen in 2009 niet voor de finale. Destijds ging hij met Cleveland Cavaliers ten onder tegen Orlando Magic.

James pakte in 2012, 2013, 2016 en 2020 de titel. Het is nog onduidelijk hoe de toekomst van de Amerikaan eruitziet. "Ik heb veel om over na te denken", zei hij tegen ESPN na de beslissende nederlaag tegen de Nuggets.

Volgens Jokic werd het verschil tussen de Nuggets en de Lakers op mentaliteit gemaakt. "We geven niet op", zei hij. "Ik heb dit de afgelopen vijf jaar al gezegd. We moeten nooit opgeven. Dat is wat ons vandaag lukte. In de tweede helft draaiden we de boel om en ging iedereen ervoor."