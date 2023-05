Drievoudig winnaar Tiger Woods ontbreekt vanwege fysiek ongemak op US Open

Tiger Woods doet volgende maand niet mee aan de US Open. De 47-jarige Amerikaanse golflegende is nog niet voldoende hersteld van een operatie aan zijn rechterbeen.

Woods liep in 2021 bij een ongeluk met zijn auto meerdere beenbreuken op. Hij moest bij de Masters in Augusta in de derde ronde afhaken vanwege een peesplaatontsteking onder zijn voet. Dat kwam door zijn verzwakte rechterbeen, dat verbrijzelde bij het zware ongeval.

Door het ongeluk stond Woods veertien maanden aan de kant. Ondanks zijn fysieke klachten evenaarde hij in april in Augusta nog het record van Gary Player en Fred Couples door voor de 23e keer op rij de 'cut' te halen op de major. Na zijn opgave in Augusta liet Woods zich opnieuw opereren.

Van die laatste operatie is Woods nog niet voldoende hersteld. Vorig jaar ontbrak hij ook bij de US Open. Hij achtte zijn lichaam destijds nog niet sterk genoeg om mee te kunnen doen aan een majortoernooi. Woods won de US Open in 2000, 2002 en 2008.