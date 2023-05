Internationale boksfederatie schorst Nederlandse bond na overstap

De internationale boksfederatie IBA heeft de bonden van Nederland, Nieuw-Zeeland, Duitsland en Zweden geschorst vanwege hun deelname aan de rivaliserende organisatie World Boxing. Die bond werd vorige maand opgericht, met de Nederlander Boris van der Vorst (foto) als voorlopige leider.

Het IOC nam de verantwoordelijkheid voor de kwalificatie- en olympische wedstrijden van het boksen over. Vanwege de al jaren aanhoudende chaos in de bokswereld is de sport niet opgenomen in het voorlopige programma voor de Spelen van 2028 in Los Angeles.