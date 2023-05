Basketbalicoon Carmelo Anthony zet na negentien jaar punt achter NBA-carrière

Carmelo Anthony zet na negentien seizoenen in de NBA een punt achter zijn indrukwekkende basketbalcarrière. De 38-jarige Amerikaan geldt als een van de beste schutters ooit op het hoogste niveau in zijn thuisland.

Anthony, die over een week zijn 39e verjaardag viert, was dit seizoen al niet meer in de NBA te bewonderen. Hij speelde zijn laatste wedstrijden in het seizoen 2021/2022 voor Los Angeles Lakers, waarmee hij toen de play-offs misliep.