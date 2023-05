FBK Games past programma aan voor rentree Sifan Hassan op atletiekbaan

Sifan Hassan komt op 3 en 4 juni in actie op de FBK Games, is maandag bekendgemaakt. De dertigjarige Nederlandse maakt in Hengelo haar rentree op de atletiekbaan, nadat ze vorige maand de marathon van Londen op haar naam had geschreven. Het programma is speciaal voor haar deelname aangepast.

Hassan loopt op zaterdagavond 3 juni de 10.000 meter én op zondagmiddag 4 juni de 1.500 meter. Op de 10 kilometer is ze regerend olympisch kampioene en op de 1.500 meter veroverde ze brons op de Spelen in Tokio.

Vanwege de deelname van Hassan zijn de FBK Games met een dag uitgebreid. De meervoudig wereldkampioene wilde de 10.000 meter lopen, maar dit kon niet meer worden ingepast in het reguliere programma. Er komt daardoor een apart evenement op zaterdagavond, waarna Hassan zondag dus de 1.500 meter loopt.

"Ze is zo'n bijzondere atlete dat we daar graag ons programma voor aangepast hebben", zegt Ellen van Langen, meetingdirector van de FBK Games.

Na haar zege in Londen, waar Hassan voor het eerst een marathon liep, is ze benieuwd hoe ze er fysiek aan toe is. "Ik wil graag een 10.000 meter lopen om te kijken hoe ik ervoor sta. Ik wilde graag mijn eerste baanwedstrijd in Nederland lopen voor eigen publiek. Ik train veel in het buitenland en het is voor mij daarom extra bijzonder om in Nederland voor eigen publiek te lopen", vertelt Hassan in een persbericht.

In 2021 liep Sifan Hassan op de FBK Games een wereldrecord op de 10.000 meter. Foto: ANP

FBK wordt eerste evenement in aanloop naar WK

De FBK Games wordt voor Hassan het eerste evenement in aanloop naar de WK atletiek in Boedapest, die van 19 tot en met 27 augustus wordt gehouden. Ze zal in de Hongaarse hoofdstad op de baan in actie komen en laat de marathon schieten.

Voor de Spelen van volgend jaar in Parijs liggen alle opties nog open. "Ik vind de marathon echt fantastisch, maar ik houd ook van de baan", zei Hassan na haar marathonzege in Londen. "Ik wil gewoon alles doen, want dat vind ik leuk."