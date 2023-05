Pattinama-Kerkhove zet eerste stap naar Roland Garros-debuut, ook Rus door

Lesley Pattinama-Kerkhove is nog maar twee zeges verwijderd van haar debuut op Roland Garros. De Nederlandse won maandag haar eerste ronde in het kwalificatietoernooi in Parijs. Ook Arantxa Rus zette de eerste stap naar het hoofdtoernooi.

De 31-jarige Pattinama-Kerkhove rekende in de eerste kwalificatieronde af met Leyre Romero Gormaz, de nummer 160 van de wereld: 3-6, 7-6 (5) en 6-4. In een partij van maar liefst 2 uur en 39 minuten knokte de Zeeuwse (WTA-207) zich knap terug van een achterstand tegen de tien jaar jongere Spaanse.

Pattinama-Kerkhove plaatste zich in haar vijftien jaar lange profcarrière nog nooit voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. Vorig jaar strandde ze al in de eerste kwalificatieronde. Op Wimbledon (2019, 2021 en 2022) en de US Open (2017) haalde ze wel het hoofdtoernooi. In de tweede kwalificatieronde treft ze de Russische Elina Avanesyan (WTA-134).

Rus rekende later op de dag in twee sets af met de Française Audrey Albie. In de eerste kwalificatieronde won de beste Nederlandse tennisster in twee sets (6-2 en 6-3) van de mondiale nummer 243, die met een wildcard was toegelaten. De achtstefinalist van 2012 speelt in haar volgende partij tegen de Tsjechische tiener Barbora Palicová (WTA-210).