Koepka pakt op PGA Championship vijfde majortitel, golfleraar Block vijftiende

Brooks Koepka heeft zondag voor de derde keer het PGA Championship op zijn naam geschreven, waarmee de Amerikaan nu op vijf majortitels staat. Golfleraar Michael Block, die de sensatie was van het toernooi, eindigde als vijftiende op de banen van de Amerikaanse Oak Hill Country Club.

De 33-jarige Koepka ging de laatste dag in als leider en hij gaf zijn voorsprong niet meer weg. Hij ging in zijn slotronde rond in 67 slagen, 1 slag meer dan in zijn tweede en derde ronde. Koepka was het toernooi nog begonnen met een ronde van 72, 2 boven par.