Van Kalmthout grijpt met indrukwekkende snelheid net naast pole voor Indy 500

Rinus van Kalmthout heeft zondag net naast de poleposition voor de prestigieuze Indy 500 gegrepen. De Nederlander kwam bij de zogeheten 'Fast Six' slechts 0,006 mijl per uur tekort en moest de eerste startplek aan de Spanjaard Álex Palou laten.

De 22-jarige Van Kalmthout reed zijn vier rondes over de Indianapolis Motor Speedway met een indrukwekkende gemiddelde snelheid van 234,211 mijl per uur (376,765 kilometer per uur). Palou deed het met 234,217 mijl per uur net iets beter en verbeterde de recordsnelheid van Scott Dixon vorig jaar.

In de zogeheten 'Fast Twelve' zette Van Kalmthout nog de derde snelheid neer achter de Amerikaan Santino Ferrucci en de Zweed Felix Rosenqvist. Ferrucci (233,661) moest in de 'Fast Six' genoegen nemen met de vierde plaats en Rosenqvist (234,114) start volgende week als derde.

Voor Van Kalmthout is het zijn vierde deelname aan de Indy 500 en ook de vierde keer dat hij zich in de top vier weet te kwalificeren. In 2022 en 2021 startte hij als derde en bij zijn debuutseizoen begon hij als vierde aan 'The Greatest Spectacle in Racing'. Zijn beste resultaat in de race boekte hij twee jaar geleden toen hij als achtste finishte.

Van Kalmthout, die dit seizoen op de achttiende plek in het IndyCar-kampioenschap staat, kan de tweede Nederlander worden die de Indy 500 wint. Arie Luyendyk was in 1990 en in 1997 de beste in Indianapolis.