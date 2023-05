Hockeysters Den Bosch ontbreken na kwart eeuw in finale om landstitel

De hockeysters van Den Bosch hebben zaterdag voor het eerst sinds 1997 de finale van de play-offs om de landstitel misgelopen. De 21-voudig landskampioen verloor in eigen huis met 0-1 van Amsterdam, nadat de gelijkmaker in de slotfase was afgekeurd.

Den Bosch en Amsterdam speelden donderdag de eerste wedstrijd met 1-1 gelijk, waardoor de winnaar van de return sowieso naar de finale van de play-offs zou gaan. Aan de Oosterplas kwam Amsterdam al vroeg op voorsprong door een rake strafcorner van Sabine Plönissen.

Een paar seconden voor het einde dacht Den Bosch de felbegeerde gelijkmaker te maken. Pien Sanders schoot uit een rebound van een strafcorner van Frédérique Matla binnen, maar de videoscheidsrechter oordeelde dat Sanders dat met de bolle kant van haar stick deed. Dat is tegen de regels. Daardoor viel het doek voor de ploeg van coach Marieke Dijkstra.

Den Bosch kwam sinds 1998 altijd in de finale van de play-offs om het landskampioenschap uit. Van die 24 finales won Den Bosch er maar liefst 21. Alleen in 2009, 2013 en 2019 ging de eindstrijd verloren en dat was altijd tegen Amsterdam. In 2020 vonden de play-offs niet plaats door de coronapandemie.

In de finale neemt Amsterdam het komende week op van de winnaar van het tweeluik tussen SCHC en Hurley. SCHC, de nummer één van de reguliere competitie, won donderdag de eerste wedstrijd tegen de hoofdstedelingen met 1-0. Hurley doet voor het eerst in de geschiedenis mee aan de play-offs om de landstitel. SCHC werd nog nooit landskampioen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.