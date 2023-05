Americanfootballlegende Jim Brown op 87-jarige leeftijd overleden

Americanfootballlegende Jim Brown is donderdagavond overleden, meldt zijn familie een dag later. De Amerikaan, die wordt beschouwd als een van de beste spelers aller tijden, werd 87 jaar.

Dankzij Brown groeide American football in de jaren zestig van de vorige eeuw uit tot een van de populairste televisiesporten in de Verenigde Staten. De razendsnelle running back was daarmee een van de eerste supersterren in de sport.

Brown leidde de Cleveland Browns in 1964 naar hun laatste titel in de National Football League (NFL). Een jaar later werd hij uitgeroepen tot de waardevolste speler van de NFL. Hij werd negen keer geselecteerd voor de Pro Bowl, de All-Star-wedstrijd van de NFL.

Na zijn carrière, die van 1957 tot 1965 duurde, werd Brown acteur. Hij verscheen in meer dan dertig films, waaronder Any Given Sunday en The Dirty Dozen.

Brown werd ook bekend als voorvechter van gelijke rechten voor Afro-Amerikanen. Hij organiseerde onder meer bijeenkomsten. Ook sprak hij zich uit tegen de oorlog in Vietnam.