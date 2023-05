Geblesseerde Van Gerwen trekt zich terug voor halve finales Premier League

Michael van Gerwen heeft zich donderdag met schouderklachten teruggetrokken voor de halve finales van de voorlaatste speelronde in de Premier League. De Brabander liep de blessure op in de gewonnen partij met Chris Dobey (6-3).

Eerder op de avond begon Van Gerwen uitstekend aan zijn partij tegen Dobey. De Brabander stond razendsnel op een 5-0-voorsprong, waarna hij last kreeg van zijn schouder. "Ik heb iets van een spiertje verrekt in mijn schouder en daar heb ik last van tijdens het gooien", zei Van Gerwen in gesprek met Viaplay.

Ondanks schouderpijn won de Brabander in de eerste partij van de avond met 6-3 van Dobey. De 34-jarige Van Gerwen noteerde een keurig gemiddelde van 98,63 per drie pijlen. Dobey, die niet geplaatst is voor de play-offs, zat daar met 92,00 ver onder.

Van Gerwen is al lange tijd zeker van de play-offs van de Premier League. De strijd om het vierde ticket ging tussen Jonny Clayton en Aspinall. In een onderling duel was Aspinall met 6-1 te sterk voor Clayton. Aspinall had een finaleplek nodig om zich te plaatsen voor de play-offs in Londen, maar moest in de halve finale zijn meerdere erkennen in Price. De play-offs in Londen zijn op 25 mei.