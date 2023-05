Rune verslaat titelverdediger Djokovic in chaotische kwartfinale in Rome

Novak Djokovic is woensdag in de kwartfinales van het Masters-toernooi in Rome uitgeschakeld door Holger Rune. De wedstrijd verliep chaotisch vanwege meerdere incidenten met de umpire. De twintigjarige Deen versloeg de huidige nummer één van de wereld uiteindelijk in drie sets: 2-6, 6-4, en 2-6.

Djokovic werd in de eerste set bij zijn eerste en derde servicebeurt gebroken door Rune. De nummer zeven van de wereld liet de 35-jarige Serviër niet meer langszij komen en had twee setpoints nodig om de eerste set binnen te slepen.

In het tweede bedrijf leefde Djokovic op bij een 3-2-stand, waarna Rune mopperde bij de scheidsrechter over diens besluit dat de bal uit was. "Je bent een grote grap!", schreeuwde hij richting de umpire. Niet veel later moest Rune tot bedaren worden gebracht door zijn coach Patrick Mouratoglou nadat hij opnieuw commentaar op de umpire had.

Bij een 5-4-stand werd de partij onderbroken wegens regenval. Na een pauze van iets meer dan een uur kwam Djokovic het beste uit de kleedkamer door de set te winnen. Rune vocht zich na de turbulente tweede set terug en speelde een uitstekende derde set. Djokovic, die ook ging klagen bij de umpire, had geen antwoord op zijn vijftien jaar jongere opponent.

Rune, die in zijn derde halve finale staat van een Masters-toernooi, maakte in de hele wedstrijd slechts 15 onnodige fouten, tegenover 35 missers van de Serviër. Rune neemt het in de halve finale op tegen Casper Ruud (ATP-4) of Francisco Cerundolo (ATP-31). Zij treffen elkaar om 19.00 uur.

Het was voor Djokovic voorlopig zijn laatste toernooi als de nummer één van de wereld. Vanaf maandag staat Carlos Alcaraz weer bovenaan de wereldranglijst. De twintigjarige Spanjaard hoefde daarvoor alleen maar in actie te komen in Rome. Alcaraz werd in de derde ronde uitgeschakeld door qualifier Fábián Marozsán.