San Antonio Spurs wint loterij en mag basketbalsensatie Wembanyama kiezen

Basketbalsensatie Victor Wembanyama speelt vanaf komend seizoen hoogstwaarschijnlijk voor San Antonio Spurs. De vijfvoudig kampioen won in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) de loterij voor de eerste keuze in de NBA Draft.

De negentienjarige Wembanyama geldt in de basketbalwereld als het grootste talent sinds legende LeBron James. De Fransman is met schoenen aan 2,26 meter lang, maar beweegt, dribbelt en schiet als een veel kleinere speler. Iedere club in de Noord-Amerikaanse topcompetitie NBA wil hem daarom dolgraag hebben.

De zogenoemde NBA Draft Lottery moest bepalen welke club de gelukkige zou worden. De winnaar van deze loterij mag volgende maand als eerste kiezen in de NBA Draft, het jaarlijkse evenement waarbij clubs om de beurt nieuwe spelers aan zich mogen binden.

De veertien pingpongballen waren San Antonio Spurs goedgezind. De club uit Texas was de op twee na slechtste ploeg van het huidige seizoen (22 zeges en 60 nederlagen) en had daardoor samen met Detroit Pistons en Houston Rockets de grootste kans om de loterij te winnen (14 procent).

Spurs-eigenaar Peter J. Holt schreeuwde het uit van vreugde toen het goede resultaat voor zijn club werd bekendgemaakt in Chicago. "Dit is ongelooflijk", zei hij. "Onze toekomst zag er al goed uit, maar nu weten we zeker dat die door het dak zal gaan."

Wembanyama bekeek de loterij midden in de nacht in Parijs, met vrienden en familie. De sterspeler van de Franse ploeg Boulogne-Levallois Metropolitans 92 lachte en kreeg tranen in zijn ogen toen hij op tv zag dat de Spurs de eerste keuze hebben. "Mijn hart klopte in mijn keel", zei hij tegen ESPN. "Dit moment ga ik me de rest van mijn leven herinneren."

San Antonio Spurs-eigenaar Peter J. Holt (links) is dolblij met de eerste keuze voor zijn club. Foto: REUTERS

Spurs hadden lange succesperiode door goede Drafts

De NBA wil niet dat de Spurs nu al zeggen dat ze Wembanyama als eerste zullen kiezen. Die officiële bekendmaking komt pas tijdens de NBA Draft, op 22 juni in New York. Maar nu de loterij is geweest, is er niemand die eraan twijfelt dat het supertalent naar San Antonio zal gaan.

De Spurs hebben een uitstekende geschiedenis met eerste keuzes in de Draft. De club selecteerde David Robinson in 1987 en Tim Duncan in 1997. Beiden stonden twee jaar terug in de lijst van de 75 beste NBA-spelers aller tijden.

Robinson en Duncan zorgden voor een grote succesperiode in San Antonio. Ze werden samen kampioen in 1999 en 2003. En na het stoppen van Robinson was Duncan de sterspeler van de Spurs bij de titels in 2005, 2007 en 2014.

Al die prijzen werden behaald onder leiding van de legendarische coach Gregg Popovich, die op 74-jarige leeftijd nog steeds op de bank zit bij de Spurs. Hij staat erom bekend dat hij - samen met zijn club - heel goed is in het begeleiden van jonge talenten. Bovendien heeft hij al veel succes gehad met Franse topspelers als Tony Parker en Boris Diaw.