Judoka Van Dijke krijgt speciale prijs voor wegdragen geblesseerde opponent

Judoka Sanne van Dijke heeft maandag de Pahud de Mortanges Trofee ontvangen, een onderscheiding die sportkoepel NOC*NSF uitreikt aan de sporter die zich het meest als inspirerend voorbeeld heeft opgeworpen.

Van Dijke veroverde in oktober op de WK in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent brons omdat haar tegenstander Shiho Tanaka met een knieblessure moest opgeven. Ze droeg de Japanse van de tatami, wat haar een luid applaus vanaf de tribune opleverde.

"Met deze actie toonde de 27-jarige Nederlandse zich zeer sportief en respectvol naar haar tegenstander, geheel in de geest van het olympisch gedachtegoed", valt te lezen in het juryrapport. "In plaats van te juichen omdat ze de partij had gewonnen en daarmee het brons, bekommerde ze zich eerst over het welzijn van haar tegenstander."

De trofee is vernoemd naar Charles Pahud de Mortanges, de Nederlandse ruiter die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw viermaal goud won op de Olympische Spelen. Later werd hij voorzitter van het NOC en lid van het IOC. De Pahud de Mortanges Trofee werd sinds 1972 uitgereikt in olympische jaren. In 2016 was Churandy Martina de laatste winnaar.