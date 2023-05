Noorse renner rijdt in Giro wel door met corona: 'Anders blijft er niemand over'

De Noorse wielrenner Sven Erik Bystrøm, die eerder deze week positief testte op het coronavirus, blijft in tegenstelling tot andere renners actief in de Giro d'Italia. De renner van Intermarché-Circus-Wanty vertoonde wel milde symptomen.

"We lieten een eventuele opgave niet afhangen van een positieve coronatest, maar van de symptomen", zei Bystrøm maandag in gesprek met het Noorse Eurosport. "Als ik koorts had gehad en me slecht voelde, zou het een ander verhaal zijn."