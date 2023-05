Het grootste basketbaltalent sinds LeBron James speelt nu in kleine hal in Parijs

Iedereen in de basketbalwereld is het erover eens: Victor Wembanyama is het grootste talent sinds LeBron James. De negentienjarige Fransman wil vanaf volgend seizoen de NBA veroveren, maar speelt nu nog gewoon in eigen land. NU.nl reisde naar Parijs en zag een toekomstige superster in een zeer bescheiden decor.

Op een zonnige zaterdag in april staan er anderhalf uur voor de competitiewedstrijd tegen SIG Strasbourg al zeker honderd fans van Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (kortweg: Mets 92) te wachten voor de dichte deuren van het Palais des sports Marcel-Cerdan.

Ze staan er niet om nog kaartjes te scoren. De tickets voor thuisduels van Mets 92 zijn standaard binnen een paar minuten uitverkocht. In de kleine hal in de slaperige Parijse buitenwijk Levallois-Perret passen dan ook slechts 2.800 toeschouwers.

Die capaciteit was altijd meer dan genoeg. Maar dit seizoen is er een explosieve stijging in de interesse in de bescheiden basketbalclub, die pas zestien jaar bestaat. Het was de afgelopen maanden veel makkelijker om 7 kilometer verderop in het Parc des Princes Lionel Messi en Kylian Mbappé live in actie te zien bij een wedstrijd van Paris Saint-Germain dan om een plekje te vinden in het stadionnetje van Mets 92.

De tiener die verantwoordelijk is voor al die aandacht, is binnen in de hal niet te missen. Wembanyama meet met basketbalschoenen aan 2,26 meter, langer dan elke speler die momenteel actief is in de NBA. Aan zijn benen en armen lijkt haast geen einde te komen. Zijn spanwijdte van 2,44 meter is slechts 15 centimeter korter dan het NBA-record van Manute Bol (2,59 meter).

Wembanyama had zonder twijfel nu al meegekund in de Noord-Amerikaanse topcompetitie. Maar de NBA hanteert een harde leeftijdsgrens: een basketballer mag pas debuteren in het jaar dat hij negentien wordt. Wembanyama bereikte die leeftijd begin januari en dus koos hij ervoor om nog één seizoen een topattractie te zijn in Frankrijk. "Overal waar hij speelt, is het een circus", zei Le Mans-speler Matt Morgan tegen The Wall Street Journal na een duel met Mets 92. "Dit is zijn afscheidstournee."

Door Victor Wembanyama zijn er veel Mets 92-fans bij gekomen. Foto: AFP

James vergelijkt Wembanyama met een alien

Toen Europese toptalenten als Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic en Nikola Jokic in het vorige decennium in de NBA arriveerden, hadden Amerikaanse fans geen idee wat ze konden verwachten. Dat zal geen probleem zijn bij Wembanyama. Hij is voor zijn entree in de Verenigde Staten al een van de bekendste basketballers ter wereld.

De NBA zond dit seizoen alle wedstrijden van Mets 92 live uit in zijn app, een unicum voor een Europese club. Video's van hoogtepunten van Wembanyama zijn miljoenen keren bekeken op sociale media. En vorig jaar oktober maakte de jonge Fransman grote indruk in Las Vegas, waar hij met zijn ploeg twee oefenwedstrijden speelde tegen een team van Amerikaanse talenten.

In het eerste duel kwam Wembanyama tot 37 punten, 7 driepunters en 5 geblokte schoten. Het leidde tot lovende woorden van de man die in 2003 ook met een ongekend grote hype de NBA in kwam. "Victor is een soort alien", zei LeBron James. "Niemand heeft ooit een basketballer gezien die zo lang is, maar toch nog zo soepel en sierlijk beweegt op het veld. Hij is een talent dat je maar eens in een generatie ziet."

Wembanyama laat dit seizoen in ieder geval zien dat hij het niveau van de hoogste Franse liga ontstegen is. Hij leidt de LNB Pro A in bijna alle statistische categorieën, zoals punten (21,6 per duel), rebounds (10,5 per duel) en geblokte schoten (3,1 per duel).

"Het is echt indrukwekkend om Wembanyama te zien spelen. Zijn talent doet denken aan Michael Jordan en LeBron, de echt grote toppers", zegt voormalig NBA-speler Francisco Elson in gesprek met NU.nl. "Hij is atletisch, kan driepunters schieten, hoog springen, hard rennen, goed dribbelen. Dat is echt uniek voor iemand van zijn lengte. Het zegt genoeg dat LeBron niet kon geloven wat hij zag."

Victor Wembanyama (links) is door zijn lengte en veelzijdigheid een uniek talent. Foto: AFP

'Wembanyama kan een van de beste basketballers ooit worden'

In de thuiswedstrijd tegen SIG Strasbourg is het soms bijna komisch om te zien hoeveel beter Wembanyama is dan een team vol volwassen profs. De vedette van Mets 92 torent boven zijn tegenstanders uit, hoewel de bezoekers toch ook genoeg basketballers van ruim boven de 2 meter hebben.

Al in het eerste kwart toont Wembanyama zijn uitzonderlijke veelzijdigheid. In een tijdsbestek van een paar minuten scoort hij met harde dunks, rake driepunters en een subtiel hoekschotje. In de verdediging is de sterspeler door zijn lengte een haast onverslaanbare eenmansdefensie onder het bord. Een keihard blok op een schotpoging van de 1,76 meter lange Amerikaan Marcus Keene leidt tot 'oehs' en 'aahs' bij de 2.800 fans, die vervolgens op verzoek van de speaker "Wemby, Wemby" scanderen.

Een week eerder had Wembanyama de basketbalwereld nog versteld doen staan met een actie in het uitduel met koploper Monaco. Na een gemiste driepunter herstelde hij zich direct, deed hij vier snelle stappen naar de basket en dunkte hij zijn eigen misser hard door de ring.

"Ik kan nog steeds niet geloven wat ik gezien heb", zei een NBA-scout na die wedstrijd tegen ESPN. "We wisten allemaal al hoe speciaal Victor is, maar een actie als deze laat zien waarom hij een kans heeft om een van de beste basketballers ooit te worden."

Een video van de bijzondere dunk van Wembanyama tegen Monaco.

Loterij bepaalt waar Wembanyama zal spelen

Veertien pingpongballen zullen in de nacht van dinsdag op woensdag (vanaf 2.00 uur Nederlandse tijd) bepalen bij welke club Wembanyama vanaf volgend seizoen zal spelen. De winnaar van de zogenoemde NBA Draft Lottery mag volgende maand als eerste kiezen in de NBA Draft, het jaarlijkse evenement waarbij clubs om de beurt nieuwe spelers aan zich mogen binden.

Het is al maanden 100 procent zeker dat Wembanyama de eerste keuze zal zijn. Aangezien alleen de veertien slechtste clubs van het huidige seizoen mogen meedoen aan de loterij, komt de Fransman waarschijnlijk terecht bij een matig team.

"Maar als je als nummer één gedraft wordt, is de verwachting direct dat je de hele organisatie naar een hoger niveau zal tillen. En dat je je team in pakweg vijf jaar naar een kampioenschap kan leiden", zegt Elson.

"Kan Wembanyama die druk aan? Dat weet ik echt niet. Hij lijkt wel een goede kop op zijn lichaam te hebben. Hij is welbespraakt, nederig en heeft een goede uitstraling. Maar de NBA zal ook voor hem een cultuurschok zijn. Daarom is het belangrijk hoe zijn club hem gaat begeleiden. Ze moeten hem echt rustig brengen en zoveel mogelijk weghouden van de media. Ik hoop voor die jongen dat hij in een goede organisatie terechtkomt, want zo'n bijzonder talent mag niet verloren gaan."