Ontketende NBA-ster Tatum loodst Boston Celtics naar Conference-finale

Jayson Tatum heeft Boston Celtics zondagavond (lokale tijd) aan een plek in de finale van de Eastern Conference geholpen. De NBA-ster was met een recordaantal van 51 punten goud waard in de zevende wedstrijd tegen Philadelphia 76ers: 112-88.

Het is nooit eerder voorgekomen dat een speler in de zevende wedstrijd van de play-offs maar liefst 51 punten heeft gemaakt. De 25-jarige Tatum voegde er in Boston ook nog dertien rebounds en vijf assists aan toe.

Na zes ontmoetingen stond het nog 3-3 in de best-of-sevenserie, waardoor een zevende wedstrijd uitsluitsel moest bieden. De Celtics nemen het in de finale van de Eastern Conference op tegen Miami Heat, dat New York Knicks versloeg.

De ontmoeting tussen Bostin Celtics en Miami Heat is een herhaling van de Conference-finale van vorig jaar. De Celtics wonnen toen met 4-3, maar in de NBA-finale bleek Golden State Warriors een maatje te groot.

Boston Celtics hoopt voor het eerst sinds 2008 kampioen te worden in de NBA. Deze eeuw haalde de formatie in totaal drie keer de finale. In 2010, twaalf jaar voor de verloren finale tegen de Warriors, was Los Angeles Lakers te sterk.