Nederlandse judoploeg sluit WK af met brons in landenwedstrijd

De Nederlandse judoploeg heeft zondag de WK in Qatar afgesloten met een bronzen medaille in de landenwedstrijd. Oranje was met 3-0 te sterk voor Marokko.

Koen Heg (-73 kilogram), Sanne van Dijke (-70 kilogram) en Guusje Steenhuis (+70 kilogram) zorgden voor de zeges aan de zijde van Nederland. De partij van Noël van 't End (-90 kilogram) eindigde zonder winnaar.

Voor Nederland is het de derde bronzen medaille bij de WK in Doha. Joanne van Lieshout (-63 kilogram) en Steenhuis (-78 kilogram) grepen eerder al brons. Topsportdirecteur Gijs Ronnes van de Nederlandse bond had voorafgaand aan de WK drie medailles als doel gesteld.

Oranje moest het eerder in de halve finales met 4-2 afleggen tegen Japan. Van Dijke (-70 kilogram) en Karen Stevenson (+70 kilogram) zorgden voor de Nederlandse zeges. Julie Beurskens (-57), Heg (-73), Frank de Wit (-90) en Roy Meyer (+90) verloren hun partijen.

De Nederlandse judoka's hadden de halve finales bereikt met zwaarbevochten zeges op Cuba en Oezbekistan (twee keer 4-3). Tegen Cuba kwam Oranje terug van een 3-1-achterstand, tegen Oezbekistan zelfs nadat de eerste drie partijen waren verloren. Van 't End zorgde in beide duels voor de beslissende zeges.