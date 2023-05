Volleybalsters VC Sneek kloppen stuntploeg VV Utrecht en pakken elfde titel

De volleybalsters van VC Sneek hebben zondag voor het eerst sinds 2016 de landstitel veroverde. De Friese ploeg maakte in het beslissende duel van de play-offs een einde aan het sprookje van VV Utrecht.

In een volle Sneker Sporthal won de thuisploeg de vijfde finalewedstrijd met 3-1: 18-25, 25-21, 25-20 en 25-15. Het is voor VC Sneek het elfde kampioenschap in de geschiedenis. Daarmee is de club recordhouder.