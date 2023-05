Italiaan Bezzecchi boekt tweede zege van seizoen in duizendste MotoGP-race

Marco Bezzecchi heeft zondag een incidentrijke Grand Prix van Frankrijk in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Italiaan van Ducati profiteerde in de duizendste race in de koningsklasse van de motorsport van meerdere crashes.

Polesitter Pecco Bagnaia zal de race in Frankrijk snel willen vergeten. De Italiaan zakte na de start ver terug en viel enkele rondes later uit. Bagnaia ging er samen met Maverick Viñales af en ging bijna op de vuist met de Spanjaard. Vlak daarna vielen ook Luca Marini en Álex Márquez uit.

Marc Márquez leek door de crashes op een podiumplek af te stevenen, maar de Spanjaard ging vlak voor het einde ook onderuit. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP had in de openingsrace in Portugal een gebroken duim opgelopen en miste de daaropvolgende drie Grands Prix.

De Grand Prix van Frankrijk was de vijfde race van het MotoGP-seizoen. Het is de tweede keer dit jaar dat Bezzecchi als eerste over de streep komt. Hij won begin april de Grand Prix van Argentinië.