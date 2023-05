Tweevoudig medaillewinnaar Meyer meteen uitgeschakeld op WK judo

Tweevoudig medaillewinnaar Roy Meyer is zaterdag meteen uitgeschakeld in de klasse boven de 100 kilogram op de WK judo in Doha. Ook voor Jelle Snippe was het na een partij al klaar in de Qatarese hoofdstad.

Meyer moest zijn meerdere erkennen in de Rus Inal Tasuv en Snippe verloor van de Sloveen Enej Marinic. Snippe moest in Doha in de eerste ronde in actie komen.

Meyer had in de openingsronde een bye, waarna het in de tweede ronde dus meteen misging voor de ervaren Brabander. Door een houdgreep van Tasuvkreeg hij een waza-ari tegen.

De 31-jarige Meyer won op de WK in Tokio in 2019 nog brons en twee jaar later pakte hij in Boedapest opnieuw WK-brons.

Bij de vrouwen gaat het zaterdag voorlopig wel naar wens met Marit Kamps en Karen Stevenson in de klasse boven 78 kilogram, de hoogste categorie bij de vrouwen. Na een bye in de eerste ronde rekende Stevenson af met de Colombiaanse Brigitte Carabali. Kamps, die de eerste ronde eveneens mocht overslaan, was te sterk voor Hilal Öztürk.

De WK judo eindigt zondag met de landenwedstrijd. Nederland pakte tot dusver twee medailles dit WK. Er was brons voor Joanne van Lieshout in de klasse tot 63 kilogram en Guusje Steenhuis veroverde eveneens brons in de klasse tot 78 kilogram.

