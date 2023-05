Het volleybalsprookje van VV Utrecht: vriendenteam, contributie én titelkandidaat

De volleybalsters van VV Utrecht zijn pas twee jaar actief in de Eredivisie, betalen nog contributie, maar strijden zondag in het beslissende vijfde duel met VC Sneek wel om de landstitel. Het is een volleybalsprookje dat draait om plezier maken met een 'vriendenteam'.

Afgelopen vrijdagavond, twee dagen voor de belangrijkste wedstrijd uit de clubgeschiedenis, moesten de speelsters van VV Utrecht helpen bij een bedrijventoernooi, onder meer om sponsoren te werven. Het is noodzaak. Want hoewel de Eredivisie-club dit seizoen de Supercup won, de bekerfinale haalde én nu de eerste landstitel lonkt, is er financieel nog altijd bijna niets mogelijk.

"Ik hoop dat er, na alles wat we dit seizoen bereikt hebben, bedrijven geïnteresseerd zijn om te sponsoren", zegt aanvoerder Ilse Janssen. "Dan is het net iets vrijer voor ons. Nu hebben we de druk om alles te bekostigen en zijn we veel tijd kwijt aan volleyballen."

Alle speelsters betalen nu nog contributie en hebben naast het volleybal een baan of volgen een studie. "We betalen zelfs onze eigen schoenen", vertelt Janssen, die eerder speelde voor Eredivisie-clubs Sliedrecht Sport en tegenstander VC Sneek. Daar hoefde ze nooit voor haar eigen kleding te zorgen. Laat staan dat ze contributie moest betalen. "We doen bij Utrecht eigenlijk alles vrijwillig. Maar dat maakt wel extra bijzonder wat nu presteren."

VV Utrecht won het vierde play-offsduel met 4-2 van VC Sneek. Foto: Bo Martherus

'Lekker op het fietsje naar de hal'

Twee jaar geleden pas werd VV Utrecht, dankzij een speciale regeling van volleybalbond Nevobo, toegelaten tot de Eredivisie. Sindsdien presteert de club boven verwachting, met zondag mogelijk het ultieme hoogtepunt. De stand in de best-of-five tegen tegen tweevoudig landskampioen Sneek is na vier wedstrijden 2-2. Zondag om 13.30 uur is in de Sneker Sporthal het beslissende duel.

"We moeten gewoon met z'n allen gaan genieten", zegt Janssen, die routine en plezier de sleutel noemt voor het onverwachte succes. "We hebben een paar meiden met veel ervaring. Daarnaast zijn we een soort vriendenteam."

Janssen kwam na lang blessureleed geheel onverwacht bij VV Utrecht terecht. Op aanraden van een oud-teamgenootje koos ze voor een team waar het plezier van afspat. "En ik kan gewoon lekker op het fietsje naar de hal."

VV Utrecht is pas twee jaar actief in de eredivisie. Foto: Bo Martherus

'Die rit naar Sneek maakt niet uit'

Janssen combineert een studie met haar baan als schoonheidsspecialiste. "Soms wordt het een beetje teveel. Plannen is dan heel belangrijk."

Dat is met andere spelers net zo. "Het is soms heel pittig", zegt diagonaalspeler Lynn Zweekhorst, die pabostudent is en les geeft aan groep 7 en 8. "Maar zodra ik weer op het veld sta, krijg ik superveel energie. En dan maakt die twee uur durende rit naar Sneek ook niet meer uit."

Die energie is volgens zowel Zweekhorst als Janssen een van de geheimen van VV Utrecht. Naast de kant staan stuk voor stuk spelers die nieuwe energie kunnen brengen, vertellen ze vol trots.

"We zijn al negen maanden bezig dit seizoen. Iedereen zeurt over pijn in het lichaam, maar iedereen blijft alles geven", zegt Zweekhorst. Dat zal zondag in de allesbeslissende wedstrijd tegen Sneek uiteraard niet anders zijn. Janssen: "Dat we in de finale staan is al een prijs op zich, maar we willen winnen. Het wordt alles of niets, die mentaliteit zal nodig zijn."