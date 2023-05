Basketbalster Griner krijgt staande ovatie bij rentree na celstraf in Rusland

Brittney Griner heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag haar rentree gevierd. De 32-jarige basketbalster van Phoenix Mercury zat vorig jaar bijna tien maanden vast in Rusland op verdenking van drugssmokkel. Ruim 4.500 toeschouwers gaven haar voor het duel al een staande ovatie.

Griner speelde in de aanloop naar het nieuwe seizoen in de WNBA (Women's National Basketball Association) zeventien minuten mee tegen Los Angeles Sparks.

Haar laatste duel speelde ze in 2021, de vierde wedstrijd in de Finals van de WNBA. In februari 2022 werd Griner opgepakt in Rusland omdat ze werd verdacht van drugssmokkel. Op een luchthaven in Moskou werd cannabisolie in haar handbagage gevonden.