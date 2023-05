James leidt Lakers naar Conference-finale na dramatische seizoensstart

Los Angeles Lakers heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag ten koste van titelhouder Golden State Warriors geplaatst voor de finale van de Western Conference in de NBA. De ploeg van LeBron James was dramatisch aan het seizoen begonnen.

De Lakers zegevierden vrijdagavond (lokale tijd) met 122-101 en wonnen daarmee met 4-2 de best-of-sevenserie. James noteerde dertig punten, negen rebounds en negen assists.

De formatie uit Los Angeles neemt het in de finale van de Western Conference op tegen Denver Nuggets, dat Phoenix Suns uitschakelde: 4-2.

In de reguliere competitie finishten de Lakers nog als zevende, wat al werd beschouwd als een knappe prestatie gezien de dramatische seizoensstart. Onder de nieuwe coach Darvin Ham gingen liefst tien van de eerste twaalf wedstrijden verloren. Daarna trad het herstel in, mede door enkele mutaties in de selectie.

Tijdens de play-offs presteren de Lakers met name voor eigen publiek sterk: alle zeven thuiswedstrijden werden in winst omgezet.

Voor de 38-jarige James wordt het zijn twaalfde Conference-finale. Alleen in 2009 plaatste zijn team zich níét voor de NBA Finals: destijds ging hij met Cleveland Cavaliers ten onder tegen Orlando Magic.

In de Eastern Conference kwalificeerde Miami Heat zich voor de finale door New York Knicks uit te schakelen: 4-2. Bij Boston Celtics-Philadelphia 76ers staat het 3-3 na zes duels.