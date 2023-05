Talent Puck Pieterse bewijst in Nové Mesto ook wereldtop op mountainbike te zijn

Puck Pieterse heeft vrijdag maar weer eens bewezen een supertalent op twee wielen te zijn. Na een indrukwekkend seizoen in het veld én op de weg werd de twintigjarige Amersfoortse in Nové Mesto zevende bij haar eerste mountainbikewedstrijd op het hoogste niveau.

Pieterse lijkt alle takken van de fietssport aan te kunnen, maar heeft een voorliefde voor de mountainbike. Op dat onderdeel gaat ze zich proberen te plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. De wereldbekerwedstrijd voor de elite in het Tsjechische Nové Mesto is het startschot voor die campagne.

In de zogeheten shortrace werd Pieterse knap zevende. Ze finishte vijf seconden achter de Oostenrijkse winnares Laura Stigger, die de sprint van de vijf koplopers won. De Zwitserse vrouwen Alessandra Keller en Sina Frei werden respectievelijk tweede en derde. De Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot viel met een vierde plek net buiten de medailles.

Zondag gaat Pieterse ook van start in de crosscountrywedstrijd. De uitslag van de shortrace bepaalt daar de startopstelling.

Pieterse is een van de grootste wielertalenten van de wereld. De jonge Amersfoortse greep in februari zilver op het WK veldrijden, achter de ongenaakbare Fem van Empel. Daarna verruilde Pieterse de crossfiets voor de wegfiets en werd ze prompt vijfde in Strade Bianche. Inmiddels heeft ze dus de mountainbike van stal gehaald.