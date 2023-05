Steenhuis verovert brons en bezorgt Nederland tweede medaille op WK judo

Guusje Steenhuis heeft vrijdag bij de wereldkampioenschappen judo in Qatar brons veroverd in de klasse tot 78 kilogram. De Nederlandse rekende in de herkansingen af met de Chinese Ma Zhenzhao en haalde voor de derde keer in haar loopbaan het WK-podium.

De dertigjarige Steenhuis klopte de vrij passieve Ma in de golden score op basis van straffen. Het is de tweede keer dat Steenhuis een WK met brons eindigt. In 2021 was dat ook het hoogst haalbare. In 2018 haalde de huidige nummer vijf van de wereld de finale, maar ze moest in Bakoe met zilver genoegen nemen.

Steenhuis mocht in Doha lange tijd hopen op de tweede WK-finale in haar loopbaan. De judoka uit Grave won haar eerste drie partijen zonder veel moeite. In de halve finales trof ze de Française Audrey Tcheuméo, tweevoudig olympisch medaillewinnares en de nummer vier van de wereld. Steenhuis kreeg vroeg in de wedstrijd een waza-ari tegen en maakte die achterstand niet meer ongedaan.

Steenhuis, die ook onder meer vijf zilveren EK-medailles op haar erelijst heeft staan, zorgde pas voor de tweede Nederlandse podiumplek in Doha. De twintigjarige Joanne van Lieshout stuntte woensdag door bij haar WK-debuut brons te pakken.

Verder is het nog een weinig succesvol toernooi voor Nederland. Zo stelden titelfavorieten als Sanne van Dijke, Noël van 't End en Michael Korrel teleur. De Nederlandse judobond had drie medailles ten doel gesteld.

Guusje Steenhuis in duel met de Chinese Ma Zhenzhao in de strijd om brons. Foto: Getty Images

Steenhuis was enige Nederlandse judoka in finaleblok

Van 't End is nog altijd de laatste Nederlandse wereldkampioen in het judo. De Houtenaar pakte in 2019 goud in Tokio. Hij trad daarmee in de voetsporen van Marhinde Verkerk, die in 2009 wereldkampioen werd in Rotterdam.

Met Steenhuis haalde slechts één Nederlander vrijdag het finaleblok. Korrel (tweede ronde) en Simeon Catharina (derde ronde) stelden teleur in de klasse tot 100 kilogram. Natascha Ausma kon in dezelfde klasse als Steenhuis niet verrassen tegen Alice Bellandi, de nummer één van de wereld, en strandde in de derde ronde.