Van de Zandschulp al na één wedstrijd klaar bij Masters-toernooi Rome

Botic van de Zandschulp is vrijdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Rome. De Nederlander, die voor de eerste ronde een bye had, verloor in twee sets van Laslo Djere: 6-2 en 6-4.

De 27-jarige Van de Zandschulp zat geen moment goed in de partij tegen Laslo, de nummer 62 van de wereld. De Veenendaler, die 32 plaatsen hoger staat, werd in de derde game direct gebroken en liep daarna achter de feiten aan.

In de tweede set pakte Laslo bij een stand van 3-3 een break voorsprong, waarna de Serviër de wedstrijd op zijn naam schreef.

Van de Zandschulp was eind april bij het graveltoernooi in München dicht bij zijn eerste ATP-titel, maar steekt sindsdien in slechte vorm. De Nederlander werd onlangs ook al na één partij uitgeschakeld bij het Masters-toernooi van Madrid.

Van de Zandschulp was de enige Nederlandse man die aan het toernooi in de Italiaanse hoofdstad meedeed. Tallon Griekspoor had zich voor aanvang van het toernooi geblesseerd afgemeld. Arantxa Rus verloor in de eerste ronde van de Italiaanse Camila Giorgi.