Europees kampioen Korrel verrassend uitgeschakeld op WK judo, Steenhuis door

Michael Korrel is vrijdag verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde van het WK judo in Qatar. De regerend Europees kampioen verloor in de klasse tot 100 kilogram met waza-ari van de Hongaar Zsombor Veg. Voor Simeon Catharina en Natascha Ausma was de derde ronde het eindstation. Alleen Guusje Steenhuis is nog in de race.

De 29-jarige nummer twee van de wereld had in de eerste ronde een bye, waarna hij zich in zijn eerste partij van de dag liet verrassen door de 21-jarige Veg. Op de WK's van 2019 en 2022 veroverde Korrel nog brons. In 2022 won hij in Boedapest de Europese titel in de gewichtsklasse tot 100 kilogram.

Catharina, die in dezelfde klasse uitkomt als Korrel, werd in de derde ronde uitgeschakeld door de Rus Arman Adamian. De 25-jarige Hagenaar stond een waza-ari achter, maar zette uit het niets de gelijkmaker op het scorebord. Daarnaast kreeg Catharina net als zijn tegenstander twee straffen wegens passiviteit. In de verlenging, de zogeheten golden score, werd Catharina een derde straf fataal

Bij de vrouwen is alleen Steenhuis nog in de race voor het eremetaal. De dertigjarige judoka die uitkomt in de klasse tot 78 kilogram won in de tweede ronde met ippon van de Mongoolse Khuslen Otgonbayar. Steenhuis veroverde in 2021 op het WK judo de bronzen medaille. In de derde ronde neemt Steenhuis het op tegen Moira De Villiers uit Nieuw-Zeeland.